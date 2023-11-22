Болсонару снова отличился: Ультраправый экс-президент Бразилии обвиняется в преследовании кита

Федеральная полиция Бразилии проводит расследование в отношении бывшего президента Жаира Болсонару в связи с очередным возможным правонарушением: "преследованием" горбатого кита, когда он во время отпуска катался на гидроцикле, сообщает The Guardian.
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