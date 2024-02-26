Анонсирован нейронный браслет. Он позволит управлять приборами силой мысли

Объявлено о перспективах создания революционного нейробраслета для взаимодействия на уровне мыслиМарк Цукерберг, генеральный директор Meta*, объявил об инновационном проекте, который компания разрабатывает в настоящее время: нейронном браслете, оснащенном искусственным интеллектом, способным интерпретировать мысли и движения рук пользователя.
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