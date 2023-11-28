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Добрый Мир

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Бойня у Работино и Вербового: десант и пехота ЮВО нанесли контрудары, уничтожая и захватывая десятки боевиков ВСУ

Бойня у Работино и Вербового: десант и пехота ЮВО нанесли контрудары, уничтожая и захватывая десятки боевиков ВСУ

На Запорожском фронте наши подразделения провели серию мощных контратак на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое, перехватывая инициативу у врага.

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