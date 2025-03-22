Красивый экшен Mandragora: Whispers of the Witch Tree выйдет в середине апреля, а пока смотрим трейлерНа Future Games Show показали свежий трейлер метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree, демонстрирующий геймплей.
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