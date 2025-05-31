Ни мира, ни войны: Берлин больше не ждет немедленного поражения России

Глава немецкой дипломатии Йоханн Вадефуль дал большое интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. В нем он, среди прочего, коснулся т блока вопросов, связанных с войной на Украине и отношениями ФРГ и РФ.
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