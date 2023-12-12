Лотерея «Золотая подкова»: правила, как играть и узнать результаты розыгрыша

«Золотая подкова» — еженедельная бинго-лотерея, в которую можно выиграть автомобили, загородные дома, путешествия и денежные призы в несколько десятков миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Отдам голос за Путина. Не вижу другого перспективного политика, который мог бы держать в управлении такую огромную страну». Попов о выборах-2024
- «Краснодар» – зимний чемпион РПЛ, поражения «Барсы» и «Челси», «Сити» победил без Холанда, рекордный контракт в истории спорта, Овечкин не забил в 10 играх, Морено может возглавить «Сочи» и другие новости
- Поражение «Сити», «МЮ» обыграл «Челси», билеты в кредит от «Зенита», «Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой, Гинер поставил Акинфеева выше Яшина и другие новости
Свежие комментарии