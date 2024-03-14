Не губи первоцветы

Первоцветы - украшение наших весенних лесов. Среди них много видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: прострел луговой, ветреница лесная, первоцвет высокий, купальница европейская, равноплодник василистниковый, фиалка топяная, сон-трава или прострел раскрытый, черемша или лук медвежий.
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