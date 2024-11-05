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Россия готовится к овладению Херсоном – генерал ВСУ

Россия готовится к овладению Херсоном – генерал ВСУ

Российская армия планирует взять под свой контроль ряд областных центров Украины. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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