Россия готовится к овладению Херсоном – генерал ВСУ

Российская армия планирует взять под свой контроль ряд областных центров Украины. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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