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Оскар Пиастри: «Никогда не видел, чтобы гонку «Ф-1» откладывали из-за бага. Что-то новенькое»

Гонщик « Макларена » Оскар Пиастри высказался о том, что стартовую процедуру Гран-при Бахрейна в Малайзии пришлось отменить из-за проблем с программным обеспечением – болиды останавливались на трассе во время прогревочного круга.

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