Жена Евгения Петросяна появилась в новом образе стоимостью более 3 миллионов рублей

Марина Трянина

какие бы миллионы она на себя не надевала... выглядит она как девушка из глубокой провинции.... не красят ее все эти наряды и украшения ни как женщину, ни как человека... Жаль, что она не понимает это, видимо, со вкусом у нее проблемы...