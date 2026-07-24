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Мода и Шоу-бизнес

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Жена Евгения Петросяна появилась в новом образе стоимостью более 3 миллионов рублей

Жена Евгения Петросяна появилась в новом образе стоимостью более 3 миллионов рублей

Татьяна Брухунова вновь продемонстрировала поклонникам свой образ с дорогостоящими аксессуарами. Жена юмориста Евгения Петросяна поделилась новыми фотографиями.

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Комментарии
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Марина Трянина
какие бы миллионы она на себя не надевала... выглядит она как девушка из глубокой провинции.... не красят ее все эти наряды и украшения ни как женщину, ни как человека... Жаль, что она не понимает это, видимо, со вкусом у нее  проблемы...
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1 м.
ЗП
Зоя Плужникова
Петросяну некогда заниматься воспитанием вкуса у жены. Пришла страшненькая деревенщина, такой и остается, только в дорогой упаковке. Женечка доволен, чего все окрысились. У них все хорошо!!!🤑🤑🤑🤑🤑
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1 м.