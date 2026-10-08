Альтернативная гражданская служба в России: кому положена и как ее пройти

Альтернативная гражданская служба (АГС) – это предусмотренная законом возможность заменить военную службу по призыву на гражданскую, если убеждения или вероисповедание призывника противоречат несению воинской обязанности.
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