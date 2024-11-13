Концы в воду. Американским демократам украинские свидетели не нужны

Сегодняшняя новость о будущем назначении Илона Маска главой нового ведомства по борьбе с бюрократией и неэффективным расходованием бюджетных средств, несмотря на, казалось бы, внутриполитическую проблематику, является опасным сигналом для Украины.
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