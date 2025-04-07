Сердечная недостаточность ускоряет когнитивное снижение на десятилетия

Исследователи из Мичиганской медицины проанализировали данные почти 30 000 взрослых и обнаружили, что сердечная недостаточность связана с резким снижением когнитивных функций сразу после постановки диагноза.
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