Фармацевтический комплекс «Балтфарма» на площадке особой экономической зоны «Санкт-Петербург» планируется достроить в сентябре 2027 года, а второй Инновационный центр — ввести в эксплуатацию в начале 2027-го.
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