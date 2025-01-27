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Вкладчиков в Петербурге ждут новые шансы на прибыль

Вкладчиков в Петербурге ждут новые шансы на прибыль

Северная столица удерживает призовое место по объему денег физлиц, размещенных в банках. Тренд на снижение интереса жителей Санкт-Петербурга к хранению денег в банках, зафиксированный минувшей осенью, не повлиял на позиции Северной столице в рейтинге регионов с наибольшей суммой размещенных вкладов — наш город по-прежнему прочно занимает в нем второе место, отставая лишь от Москвы.

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