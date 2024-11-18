Нефтяные гиганты Европы сходят с пути возобновляемой энергетики Татьяна АрестоваКомпания BP 5 лет назад начала масштабное преобразование, стремясь превратиться из традиционной нефтяной компании в лидера на рынке низкоуглеродной энергии.