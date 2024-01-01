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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варан чувствует, что «МЮ» хочет побудить его уйти. Он не уверен, соглашаться ли на понижение зарплаты

Варан чувствует, что «МЮ» хочет побудить его уйти. Он не уверен, соглашаться ли на понижение зарплаты

Ранее стало известно, что манкунианцы не активируют опцию продления контракта защитника, чтобы обсудить с ним снижение его зарплаты (340 тысяч фунтов в неделю.

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