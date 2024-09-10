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Диктор Ангелина Вовк объяснила, почему Нагиев и Хрусталев не будут ведущими КВН

Диктор Ангелина Вовк объяснила, почему Нагиев и Хрусталев не будут ведущими КВН

Диктор Центрального телевидения Ангелина Вовк рассказала NEWS.ru, что актеры Дмитрий Нагиев и Дмитрий Хрусталев, хоть и обладают талантом и яркостью, не являются идеальным выбором для ведущих шоу формата КВН.

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