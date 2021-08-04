Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Вот так, еле-еле, один раз, те кто помоложе, подтягиваются.Военнослужащие Эн...
  • галина
    Какие у них у всех довольные и сытые лица ( не хрчется грубо выражаться).Алексеев: Чтобы у...
  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...

"Побережье в красной зоне": время очень сильного ливня в Приморье изменено

"Побережье в красной зоне": время очень сильного ливня в Приморье изменено

Синоптики уточнили прогноз по очень сильным осадкам, которые придут в Примосркий края совсем скоро. Сообщается, что сильный ливневый дождь обрушится на Приморье в самом начале августа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх