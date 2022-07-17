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Лука Дончич не участвует в решениях «Мэверикс» в межсезонье

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, лидер «Далласа» Лука Дончич не участвует в решениях клуба касательно подписаний и обменов в межсезонье.

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