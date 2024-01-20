Захарова считает контрнаступление ВСУ успешным только для России

Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) было успешным не для Киева, а для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих соцсетях 20 января, отвечая на заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.