Можно ли танк заправить нефтью?

﻿﻿Как танк СА Т-55 заливали маслом Не нужно быть военным гением, чтобы знать, что топливо является одним из основных ограничений, ограничивающих свободу маневра танковых соединений любого уровня, поэтому даже малейший перебой в подаче топлива может иметь серьезные последствия, я могу это понять.