Запред гордумы Астрахани рассказал о нападении овчарки в центре города

Депутат 25-го округа поделился с земляками неприятной историей, которая произошла с ним на днях. Заместитель председателя городской думы города Астрахань Александр Календр рассказал о нападении овчарки, которая чуть не убила его питомца.
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