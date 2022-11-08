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«Ман Сити» – 1-й в рейтинге фаворитов ЛЧ от Goal.com после жеребьевки 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Наполи» – 4-й

Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала. Первое место в списке занял «Манчестер Сити», никогда не выигрывавший трофей.

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