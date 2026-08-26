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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Сычев: «Алкоголь это яд, вреден в любой пропорции. Но есть разные мнения – у нас же гибкий ЗОЖ»

Дмитрий Сычев рассказал о своем отношении к алкоголю. — Ты пьешь алкоголь? — Если бутылка пива после тяжелой физической нагрузки — это.

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