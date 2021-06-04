Захарова: США могут официально обратиться к РФ, если боятся, что хакеры лишат их барбекю

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США обращаться по существующим официальным каналам, если они заподозрят причастность российских к кибератаке на предприятия мясоперерабатывающей компании JBS.
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США обращаться по существующим официальным каналам, если они заподозрят причастность российских к кибератаке на предприятия мясоперерабатывающей компании JBS.
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