Губернатор Сергей Носов провёл заседание Правительства Магаданской области

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства, на котором обсуждался вопрос улучшения жилищных условий нуждающихся в них военных ветеранов и открытия охотничьего сезона 2024-2025 годов.
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