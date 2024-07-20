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Губернатор Сергей Носов провёл заседание Правительства Магаданской области

Губернатор Сергей Носов провёл заседание Правительства Магаданской области

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства, на котором обсуждался вопрос улучшения жилищных условий нуждающихся в них военных ветеранов и открытия охотничьего сезона 2024-2025 годов.

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