Как стало известно, апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отклонении наложенных ещё в 2020 году финансовых штрафов на сумму более $7,2 млрд по текущему курсу для «Газпрома» и $58 млн для других организаций, причастных к строительству «Северного потока-2».
Польша вдруг отменила свои штрафы против «Газпрома»
Комментарии
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Юрий Белевский
Ой, да, похуже хохляриков будут.
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1 д.
Леонид Руси
Попятились суки... )))
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1 д.
Юрий Золотарев
Пшеко-качинсЬким пора не просто "спесь унять", а пора уже ПОВЕСИТЬСЯ! На радость польскому народу и русским людям.
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15 час.
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