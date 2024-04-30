Запрет на расчеты с банками РФ по энергетике временно снят по решению Минфина США Татьяна АрестоваМинистерство финансов США выдало лицензию на осуществление операций с рядом банков России, касающихся расчетов по энергетике.
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