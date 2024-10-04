Будет вкусно
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Будет вкусно

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Мясные корзинки с копченостями

Мясные корзинки с копченостями

Сегодня рецепт из категории “просто, быстро и вкусно”.   Заказ в магаз:   Фарш из индейки (или говядина+свинина) - 600 гр Сыр твердый - 200 гр Сухари панировочные - 30 гр Ветчина (или любая другая копченость) - 100 гр Молоко - 80 мл Чеснок сухой - 1 ч.

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