Мясные корзинки с копченостями

Сегодня рецепт из категории “просто, быстро и вкусно”. Заказ в магаз: Фарш из индейки (или говядина+свинина) - 600 гр Сыр твердый - 200 гр Сухари панировочные - 30 гр Ветчина (или любая другая копченость) - 100 гр Молоко - 80 мл Чеснок сухой - 1 ч.
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