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Полицейские и общественники посетили Социальный приют для детей в Калининградской области

Полицейские и общественники посетили Социальный приют для детей в Калининградской области

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей сотрудник ПДН УМВД России по Калининградской области подполковник полиции Екатерина Митрофанова совместно с коллегами из кинологической службы, а также заместителем председателя Общественного совета при УМВД Олегом Огородовым и директором общественной организации Валерием Нестеровым посетили Социальный приют для детей и подростков № 1 Полицейские поздравили ребят с праздником и продемонстрировали работу служебных собак Зу и Таоки.

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