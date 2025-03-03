Военный эксперт Крапивник назвал сроки начала новой войны

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. По мнению военного эксперта и бывшего офицера армии США Станислава Крапивника, конфликт, разгоревшийся в Белом доме из-за действий Владимира Зеленского, может привести к открытому противостоянию между Россией и европейскими странами.
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