Военный эксперт Крапивник назвал сроки начала новой войны

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. По мнению военного эксперта и бывшего офицера армии США Станислава Крапивника, конфликт, разгоревшийся в Белом доме из-за действий Владимира Зеленского, может привести к открытому противостоянию между Россией и европейскими странами.