Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

«Луна наша»: Трамп сделал громкое заявление о принадлежности спутника ЗемлиПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Луна якобы принадлежит США.
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