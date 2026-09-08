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10 человек, в том числе трое детей, пострадали в Саратове из-за атаки БПЛА

10 человек, в том числе трое детей, пострадали в Саратове из-за атаки БПЛА

Минувшей ночью средства ПВО отражали атаку БПЛА на Саратов и область. Согласно информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, ранения различной степени получили 10 человек, из них 3 детей.

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