Чернышенко: отношения России и Китая не подвержены политической конъюнктуре

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил на открытии 14-го ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия", что отношения между Россией и Китаем не зависят от внешнеполитической конъюнктуры и перед бизнесом обеих стран открываются безграничные возможности.