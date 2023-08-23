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Чернышенко: отношения России и Китая не подвержены политической конъюнктуре

Чернышенко: отношения России и Китая не подвержены политической конъюнктуре

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил на открытии 14-го ЭКСПО "Китай-Северо-Восточная Азия", что отношения между Россией и Китаем не зависят от внешнеполитической конъюнктуры и перед бизнесом обеих стран открываются безграничные возможности.

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