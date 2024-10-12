Все перекрестки по бульвару Архитекторов откроют в Омске к середине ноября. От этом сообщил губернатор Хоценко со ссылкой на подрядчика.
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Все перекрестки по бульвару Архитекторов откроют в Омске к середине ноября. От этом сообщил губернатор Хоценко со ссылкой на подрядчика.