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В СК назвали возможные причины падения самолета в огород в Татарстане

В СК назвали возможные причины падения самолета в огород в Татарстане

max.ru/ГУ МЧС России по Республике Татарстан Причиной крушения легкомоторного самолета Cessna 172 в Татарстане могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.

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