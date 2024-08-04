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Исторический обмен заключёнными вызвал очередной виток политических войн в США

Исторический обмен заключёнными вызвал очередной виток политических войн в США

МАЛЕК  ДУДАКОВ Байден впервые за долгое время показался на публике, чтобы похвастаться обменом. Его аппарат пытается в преддверии выборов закрыть все оставшиеся гештальты – до отставки Байдена в январе.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
крысы в банке пендосии
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1 д.
Natalija Osminina
Байден активизировался, набирает очки, чтобы не войти в Историю США кк президент-аутсайдер. Интересно, что день грядущий нам еще готовит? Какие сюрпризы? Что еще отберет он у Трампа из числа  его предвыборных обещаний? Остановит  Третью Мировую? Заключит мир Украины с Россией за 3 дня? Подпищет договор о ДСНВ? Выведет американскую НАТу из НАТы?)))
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1 д.

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