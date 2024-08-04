Исторический обмен заключёнными вызвал очередной виток политических войн в США

Natalija Osminina

Байден активизировался, набирает очки, чтобы не войти в Историю США кк президент-аутсайдер. Интересно, что день грядущий нам еще готовит? Какие сюрпризы? Что еще отберет он у Трампа из числа его предвыборных обещаний? Остановит Третью Мировую? Заключит мир Украины с Россией за 3 дня? Подпищет договор о ДСНВ? Выведет американскую НАТу из НАТы?)))