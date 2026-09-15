Лавров: Россия не допустит появления НАТО на своих границах

Россия не допустит появления стран НАТО на своих границах, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.Высказываясь на эту тему во время посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины, министр заверил, что Москва «готова искать разумные компромиссы».