Лавров предупредил, что Евросоюз обманет Армению со вступлением в ЕС

Сергей Лавров, глава МИД России, считает, что Евросоюз, скорее всего, обманет власти Армении в вопросе евроинтеграции.
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