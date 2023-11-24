WP: ЦРУ и «Моссад» сыграли важную роль в перемирии между Израилем и ХАМАС

Руководители разведывательных ведомств США (ЦРУ) и Израиля («Моссад») Уильям Бернс и Дэвид Барни, а также катарский премьер Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани сыграли важную роль во временном перемирии между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС.
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