WP: ЦРУ и «Моссад» сыграли важную роль в перемирии между Израилем и ХАМАС

Руководители разведывательных ведомств США (ЦРУ) и Израиля («Моссад») Уильям Бернс и Дэвид Барни, а также катарский премьер Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани сыграли важную роль во временном перемирии между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС.