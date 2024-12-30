ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Симферопольском районе«По предварительным данным, 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий на 14 км 600м трассы «Дубки – Левадки» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 19 автомобилей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
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