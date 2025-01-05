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Насколько хорошо вы знаете цитрусовые?

Насколько хорошо вы знаете цитрусовые?

Всем известно, что апельсины, мандарины, грейпфруты и так далее состоят из сочной части и кожицы. Но это еще не все: плоды еще содержат тонкую белую прослойку, которую обычно выбрасывают из-за ее горькости.

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