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Metro Москва

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США вводят санкции против Банка России, Сбера, ВТБ и Газпромбанка

США вводят санкции против Банка России, Сбера, ВТБ и Газпромбанка

Новый законопроект США предполагает введение санкций против Банка России, Сбера, ВТБ и Газпромбанка. Банки будут лишены доступа к американской банковской системе, возможны блокировка активов и ограничения на предоставление кредитов и инвестиций .

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