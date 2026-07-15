США вводят санкции против Банка России, Сбера, ВТБ и Газпромбанка

Новый законопроект США предполагает введение санкций против Банка России, Сбера, ВТБ и Газпромбанка. Банки будут лишены доступа к американской банковской системе, возможны блокировка активов и ограничения на предоставление кредитов и инвестиций .
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