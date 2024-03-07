Студентка МГПУ стала амбассадором Всемирного фестиваля молодёжи

В Сочи в образовательном центре «Сириус» стартовал Всемирный фестиваль молодежи. Студентка МГПУ в районе Ростокино Ярослава Катина подала заявку для участия и, пройдя конкурсный отбор, стала амбассадором фестиваля.
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