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Калиматов: после решения Путина семья из Ингушетии с 11 детьми получила автобус

Калиматов: после решения Путина семья из Ингушетии с 11 детьми получила автобус

Практически сразу после того, как президент России Владимир Путин дал поручение первому вице-премьеру Денису Мантурову, многодетная семья Боголовых из Ингушетии получила 16-местный автобус Sollers Atlant для своих 11 детей.

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