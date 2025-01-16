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Царьград

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Одни соврали, а генерал Гурулёв сказал правду: Хороших новостей мало

Одни соврали, а генерал Гурулёв сказал правду: Хороших новостей мало

Генерал Андрей Гурулёв жёстко выступил на телевидении. Пока европейские политики врут, он сказал правду, почему нельзя останавливать боевые действия против ВСУ.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
👍👍👍🇷🇺👍
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10 час.
Александр Харченко
Ракеты Британии и Франции уже давно летят в сторону Москвы, афтор
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57 мин.
АХ
Александр Харченко
Британия с Францией сами загнутся, не надо им только мешать, помочь нужно
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55 мин.

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