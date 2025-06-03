Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Бауржан Сатпаев
    Таги-задница, вот его имя теперь. Пусть сидит в Баку и не высовывается.Спешно бежит из с...
  • Шеин Никита
    Этот Таги - заде деньги пусть вернёт РФ за свое т.н. "обучение" в высшем учебном заведении и всяких "академиях"! Изуч...Спешно бежит из с...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Раз Таги -Заде так гордится своим народом, то лучше всего это ему делать на территории Азербайджана, а не России....Спешно бежит из с...

«Посади свинью за стол»: Украина отказалась шить костюмы на переговоры в Стамбуле, нацисты снова тянут время

«Посади свинью за стол»: Украина отказалась шить костюмы на переговоры в Стамбуле, нацисты снова тянут время

БлокнотРУ Хотят демонстрировать брутальность, но вызывают смех: значительная часть украинской делегации вновь прибыла на переговоры с Россией в военной форме В 13:00 по московскому времени сегодня, 2 июня, должен начаться второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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