Звезда «Дома-2» Кристина Черкасова, ставшая мамой два месяца назад, вышла на связь с тревожной новостью: «Выкручивало кости, ломало тело»

В начале февраля Кристина и Андрей Черкасовы стали родителями во второй раз. Девушка не скрывает, что первые месяцы жизни малыша выдаются непростыми, но рискнула поехать с семьёй на горнолыжный курорт Шерегеш.
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