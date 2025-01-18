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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Товарищеский матч. США против Венесуэлы

Товарищеский матч Форт-Лодердейл, Флорида США – Венесуэла Дата проведения 18 января, 23:00, «Chase Stadium» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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